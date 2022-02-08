التحالف العربى: الحوثيون أطلقوا 3 صوارايخ لاستهداف المدنيين

جدة - نرمين السيد - ذكر التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن ميليشيا الحوثى أطلقت 3 صواريخ باليسية لاستهداف المدنيين فى مدينة حجة اليمنية ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.





وأكد التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الثلاثاء - أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذرا المليشيا الحوثية من استخدام الأعيان المحمية، مشددا على أن خيارات التحالف القانونية متاحة.

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