نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا وأهم الشروط| إلحق قبل 26 فبراير في المقال التالي
تُوفر شركة eXtra في المملكة العربية السعودية عرض استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا لجميع العملاء الراغبين في الحصول على أي من إصدارات شركة أبل الأخيرة، إذ أعلنت الشركة عن هذا العرض بدءًا من يوم الإثنين 7 فبراير، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022م، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم التواجه لأحد معارض إكسترا واستبدال هاتفه في أسرع وقت.
استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا
ويُمكن استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا ، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الذهاب إلى أحد فروع شركة إكسترا السعودية.
- إعطاء الموظف الهاتف القديم.
- فحص الهاتف فنيا.
- إذا تمت الموافقة على الاستبدال، يحصل على العميل على خصم يصل إلى 50% من الهاتف الجديد.
شروط استبدال هاتف قديم بجوال آيفون 13 من إكسترا
وحدّدت شركة إكسترا السعودية، عددًا من الشروط والضوابط التي يجب توفرها لاستبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا، وذلك على النحو التالي:
- يسري عرض الاستبدال عن جميع ماركات الجوالات المتوفرة في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون الجوال القديم بحالة جيدة، وتعمل جميع الوظائف بشكل طبيعي (شاشة اللمس والمفاتيح والشحن).
- الشاشة جيدة بدون كسور أو خدوش عميقة.
- يجري فحص الجوال القديم في قسم الصيانة بمعارض إكسترا.
- لا يُشترط أن يكون الجوّال القديم من إكسترا.
- يحصل العميل على خدمة مَسح آمن ومُوثّق للبيانات القديمة.
- يُسمح للعميل باستبدال جهاز واحد فقط في كل عملية شراء.
- هذا العرض لا يُطبّق مع أي عرض آخر.
- لا يُشترط إحضار الصّندوق أو الإكسسوارات الخاصة بالجوّال القديم.
- لا يَحق للعميل استرجاع الجوّال القديم بعد استبداله.
- ولا يُمكن استبدال الجوّال القديم نقدًا.
- يَحق لإكسترا رفض أي جوّال لا تُنطبق عليه الشروط.
- الحصول على خصم إضافي بقيمة 250 ريالًا سعوديًّا عند الشراء من مجموعة iphone 13 فقط.
- يسري عَرض الاستبدال فقط على iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini .
- ويحق لإكسترا إيقاف أو تعديل العرض في أي وقت.
- هذا العرض مُتاح في جميع معارض إكسترا.
- يسري العرض من تاريخ 7 فبراير حتى 26 من الشهر نفسه.
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