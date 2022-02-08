تقديم طلبات تجنيد الأمن العام 2022 في الأردن عبر رابط موقع مديرية الأمن العام

تقديم طلبات تجنيد الأمن العام 2022 بدء المواطنين الراغبين في التقديم في الأمن العام البحث عن موقع التقديم خلال الساعات القليلة الماضية وتحديداً يوم الاثنين الماضي والموافق 7 من نوفمبر للعام الحالي 202 ميلادية، وبعد أن قامت مديرية الأمن العام الأردني من الإعلان عن فتح باب التقديم واستقبال طلبات التجنيد من الجنسين ” ذكوراً وإناثاً ” في بعض المهن الشاغرة لديها من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات وكذلك شهادة البكالوريوس، ويجب أن توافر بعض الشروط في المتقدمين للحصول علي المهن المطلوبة” مهنة مسلح – مهنة سائق” ،كما يجب إرسال بعض المستندات لاستكمال التقديم ومن خلال المقال سوف نعرض جميع التفاصيل الخاصة بالتقديم.

تقديم طلبات تجنيد الأمن العام 2022

ومن خلال المقال يمكنك معرفة رابط نتائج التكميلي التوجيهي، في بيان رسمي للأمن العام الأردني قد تم الإشارة إلي أن موعد انتهاء التقديم يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري 2022 ميلادية، كذلك أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول علي تلك الوظائف الشاغرة لديها وهي كالتالي:

يجب إن يكون المتقدم أو المتقدمة من حاملي الجنسية الأردنية فقط.

ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعة وعشرون عاماً حتي تاريخ 31 ديسمبر 2022 ميلادية.

في حالة أن المتقدمة من النساء يجب أن تكون عزباء.

يجب ألا يقل طول الذكور عن 168 سم وان يكون الوزن مناسب للطول حسب اللائحة التنفيذية.

الإناث المتقدمات يجب ألا يقل طولهن عن 160 سم وأن يكون الوزن مناسب للطول.

التمتع بحسن السير والسلوك وألا يكون محكوما عليه أو عليها في أي قضية تمس الشرف والأمانة.

يجب ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد خدم في القوات المسلحة الأردنية سابقاً أو في الجيش العربي أو في أي جهاز أمني.

رابط تقديم طلبات التجنيد

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط تقديم الأمن العام الأردني، أما عن رابط تقديم طلبات التجنيد العام الأردني وخطوات التقديم فهي كالتالي: