أسرع تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن مثل المطاعم المشهورة والطعم ألذ

تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن علي نظام درجة الحرارة المناسب، سيطهى لحم الدجاج جيدًا، وسيصبح طريًا وعصيريا، وستكون القشرة فاتحة للشهية وذهبية جدا، ومن مميزات هذه الوصفة أنها صحية ليس بها دهون كثيرة وفي نفس الوقت طعمها لذيذ، ننصح أصحاب الرجيم أن يفعلون هذه الوصفة البسيطة الغير مكلفة.

تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

ولكي تحضري التتبيلة الدجاج المشوي يجب عليكي أحضار العديد من المكونات: 2 كجم دجاج، 6 قطع بطاطس، 4-5 فصوص الثوم، الملح والفلفل والتوابل حسب الرغبة. خضره للتزين.

خطوات تحضير الدجاج المشوي

لطهي دجاجة كاملة ، تحتاج أولاً إلى تسخين الفرن إلى 200 درجة.

نحضر الدجاج ونزيل الفائض منه ونغسله جيداً ونشطفه من الداخل ونترك الدجاج يجف لأن.

ثم قشري البطاطس واغسليها وقطّعيها إلى شرائح كبيرة.

قطعي البطاطس ثم جففيها بالمناشف الورقية وأضيفي الملح والبهارات حسب الرغبة.

يقشر الثوم ويقطع الفصوص إلى شرائح.

ثم نحشو الدجاج بفصوص الثوم مع قطع سطحية بالسكين.

طريقة تحضير الدجاج المشوي

ثم افركي الدجاج بالملح والبهارات وأضيفي بهاراتك المفضلة والفلفل. ويمكن خلط جميع التوابل والملح والفلفل في وعاء منفصل، مع مراعاة النسب. حيث من المهم بشر الدجاج ليس فقط من الأعلى ومن الداخل، ولكن أيضًا من تحت الجلد. وبالتالي، لن تحصل فقط على قشرة بنية ذهبية لذيذة، بل ستحصل أيضًا على لحم معطر لذيذ. بعد التدليك.

افركي الدجاج بالملح والبهارات

اربطي أرجل الدجاج بخيط كثيف. لذا فإن الدجاجة المخبوزة بالكامل مع البطاطس ستحتفظ بشكلها بشكل أفضل. بعد الخبز، يجب إزالة الخيط.

ضعي الدجاج والبطاطس في طبق الخبز. لضمان توزيع عصارة اللحم بالتساوي وعدم جفاف اللحم، ضعي الدجاج في طبق للخبز لأسفل.

ضعي الدجاج والبطاطس في طبق الخبز

ثم ضعي الدجاج في الفرن واخبزيه لمدة 60-70 دقيقة على 200 درجة.

إذا كان الفرن كهربائيًا، فاخبز في وضع تعمل فيه جميع عناصر التسخين (العلوي والسفلي) والمروحة. سيؤدي ذلك إلى توزيع الحرارة بالتساوي في جميع أنحاء الفرن.

نضع الدجاج في الفرن

أثناء الطهي، اسكبي الدجاج بشكل دوري بالعصير الناتج. ثم راقبي درجة الحرارة، وإذا لزم الأمر، قم بخفضها إلى 180 درجة. لمنع احتراق البطاطس، يمكنك تغطيتها بورق الألمنيوم أثناء الخبز، وإزالة القصدير في النهاية وترك البطاطس بنية اللون. يمكن الحصول على الدجاج المقرمش والذهبي على وجه الخصوص عن طريق تشغيل وضع “الشواء” قبل بضع دقائق من انتهاء الخبز. إذا كانت هذه الوظيفة غير متوفرة في الفرن، يمكنك دهن الدجاج بالعسل في نهاية الخبز. يتكرمل العسل فيجعل القشرة مقرمشة.