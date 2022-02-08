شروط تمويل دار التمليك للمتقاعدين وطريقة التقديم

شروط تمويل دار التمليك للمتقاعدين تتيح لعملائها الحصول على التمويل السكني بشروط محددة في شراء شقة أو فيلا أو عمارة، تتميز دار التمليك للتمويل العقاري بأنها توفر هامش ربح ثابت في نظام المرابحة وقيمة الأقساط لا تتغير، تكون مدة التمويل في دار التمليك للتمويل العقاري عشر سنوات أو أكثر، مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، يمكن للأفراد تعبئة نموذج إلكتروني على موقع دار التمليك الإلكتروني لطلب مبدئي، لتمويل العقار الذي يرغبون في امتلاكه، حيث يقوم المتخصصون العقاريون بمراجعة بيانات النموذج والاتصال بمقدم الطلب لشرح جميع التفاصيل، وهو برنامج تمويل عقاري مقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين، وقد صمم البرنامج خصيصا لزيادة نسبة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، ويوجد العديد من التمويلات المقدمة للمتقاعدين لمساعدتهم على المعيشة بعد بلوغ سن التقاعد وفقا للشروط وطرق تقديم على حسب نوع التمويل.

شروط تمويل دار التمليك للمتقاعدين

أن لا تزيد القيمة المالية للتمويل عن مليوني ريال سعودي. أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم العامل بالقطاع الحكومي لطلب الحصول على التمويل من قبل الشركة عن 4000 ريال. للعاملين في القطاع الخاص ضرورة أن لا يقل الراتب الشهري عن 7000 ريال سعودي. ألا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن 75 عاما وفقا لشروط الشركة. تسديد دفعة مقدم 30% من قيمة التمويل المطلوب الحصول عليه. لا يلزم تحويل الراتب ويسمح بالعمل مع أي بنك محلي.

طريقة التقديم للحصول على تمويل دار التمليك

تسجيل الدخول لصفحة الاستمارة الإلكترونية لتقديم طلب التمويل. ثم إدخال البيانات الخاصة من رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. يتم تحديد الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب متزوج أو مطلق أو أرمل أو أعزب والجنسية. ثم الضغط على التالي. إدخال جميع المعلومات المالية لمقدم الطلب. الضغط على التالي ثم إرسال الطلب.

مزايا التمويل في دار التمليك