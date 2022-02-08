أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس " كوفيد - 19"، داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للسيدة الأولى أمينة أردوغان الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض وللشعب التركي السلامة من كل مكروه. من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه متمنيا لولي عهد أبوظبي دوام الصحة والسلامة ولدولة الإمارات وشعبها كل خير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد يطمئن على صحة أردوغان بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.