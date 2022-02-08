نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنٌا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنٌا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على نتيجة القبول الموازي التي قد تم الاعلان عنها فى شتى المحافظات العراقية بشكل مؤخر بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعد الاشارة على تفعيل إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي واحدة من ضمن أكثر النتائج التي تحتل أعلى معدلات بحث على جوجل، حيث قد تم الكشف والاعلان عن ظهور تلك النتائج بشكل وبصورة مؤخرة فى شتى الجامعات العراقية، حيث تدور مؤشرات البحث على جوجل حالياً من أجل الاستعلام والكشف عن تلك النتائج، حيث قد وفرت وزارة التعليم العالي العراقية إمكانيات فحص تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الجلوس عبر شبكات الإنترنت أمام جميع الطلاب فى ظل حالة من التوتر والقلق عاشها عدد كبير من الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة اونلاين من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على نحو خطوات نستعرضها الان امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نقدم الان طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- فتح ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة النقر على ايقونة استعلام عن تلك النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج على فور شكل ملفات pdf، هذا و بامكانكم مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها اونلاين