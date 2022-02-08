بث مباشر مجاني لمباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، على حسابها في تويتر، إتاحة مشاهدة مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي مجانا داخل مصر عبر قناتها على يوتيوب بالإضافة إلى موقع القناة وتطبيقها.

ويلتقي، بعد قليل، الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت شبكة قنوات أبوظبي قد أذاعت مباراة ربع النهائي بين الأهلي ومونتيري في مصر عبر التطبيق الخاص بالمباراة فقط.

وتأهل الفريق المصري إلى نصف النهائي بعد فوزه على مونتيري بهدف نظيف. ويسعى الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية، سيواجه الهلال السعودي، يوم غد الأربعاء، تشيلسي الإنجليزي.