بالفيديو.. صلاح يفاجئ الجميع ويعود لتدريبات ليفربول

فاجأ النجم المصري محمد صلاح جماهير كرة القدم بعودته سريعا إلى التدريبات مع فريقه ليفربول، بعد أقل من يومين من خوضه نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.
ونشرت صفحة نادي ليفربول الرسمية فيديو يظهر عودة صلاح لتدريبات الفريق، الثلاثاء، بعد يومين من خوضه 120 دقيقة أمام السنغال في النهائي الذي خسره مع المنتخب المصري.
وظهر صلاح في الفيديو وهو يدخل أرض التدريبات، ليأتي خلفه المدافع فيرجل فان دايك وينظر للكاميرا مبتسما ويقول بحماس: "لقد عاد.. لقد عاد".
وكان النجم المصريس قد أخبر ناديه ليفربول أنه جاهز تماما للعب، ومستعد للمشاركة في لقاء ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس.
ومن ناحيته قال المدرب الألماني يورغن كلوب أن الفريق سيقيم حالة صلاح البدنية قبل قرار إشراكه في اللقاء المرتقب.
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