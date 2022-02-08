أعلى حصيلة يومية.. تسجيل 17 وفاة و 21386 إصابة كورونا في الاردن

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دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 وفاة و21386 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13288 وفاة و1301492 إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 28.62 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 127580 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم الجمعة، إلى المستشفيات 228 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 228 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1101 حالة.
وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 32 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.
وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 31 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 18 بالمئة، وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 12826 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1160624 حالة. كما أشار إلى إجراء 74731 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14963667 فحصاً.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4602795، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4255981.
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