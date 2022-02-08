نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حافز للمرأة على هاتفك المحمول والشروط المطلوبة للتسجيل في المقال التالي
طريقة التسجيل في حافز للمرأة للباحثين عن عمل من خلال البوابة الوطنية للتوظيف يقدم دعما ماليا بحوالي 2000 ريال لمدة 12 شهرا بالإضافة إلى ذلك الدعم المالي من صندوق التنمية البشرية للمستفيدين وهو يوفر للنساء الذين يرغبون في العمل جميع المهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل لحصول المرأة على فرصة عمل مناسبة إليكم في السطور الأتية توضيح خطوات التسجيل في حافز كما نوضح كافة الشروط المطلوبة والتي يجب توافرها في المرأة المتقدمة للالتحاق بهذا البرنامج.
طريقة التسجيل علي حافز للنساء
من تتوافر فيه شروط برنامج حافز لعام 1443 يأتي لكى يتابع خطوات التسجيل في حافز:-
- إذا كانت مقدمة الطلب سجلت مسبقا في الموقع فيتوجب عليها الضغط فوق إدخال باحث عن عمل.
- تكتب رقم الهوية الوطنية و كتابة كلمة المرور في حسابها في الخانة المخصصة لذلك.
بعد الانتهاء من خطوات التسجيل في برنامج حافز يجب تسجيل بعض المعلومات وتشمل:
- كتابة اسم المستخدم.
- كلمة المرور.
- وتسجيل رقم الهاتف.
- التحقق من البريد الإلكتروني لمقدمة الطلب لكي تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابها على الموقع وتقوم بالمتابعة.
شروط التسجيل في حافز النساء
إليكم في النقاط الأتية شروط التسجيل في حافز للنساء.
- السيدة التي ترغب في المشاركة في برنامج حافز يجب أن تكون سعودية الجنسية.
- ألا يزيد عمر السيدة عن 35 عاما.
- ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاما في حافز على البحث عن عمل.
- كما لا يزيد العمر عن 60 سنة فيما يتعلق بالتعثر على عمل.
- يجب أن تكون المتقدمة لديها القدرة على العمل.
- يستبعد من التسجيل في حافز العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص.
- يشترط على السيدة أن تكون أنهت دراستها بالكامل ولم تعد طالبة في أي مستوى من مستويات التعليم.
- ألا تكون السيدة ممتلكة منشأة تجارية أو أن يكون لها نشاط تجاري.
- ألا يكون لديها دخل ثابت شهري يعادل 2000 ريال سعودي أي لا يفوق مبلغ المعونة خلال العام السابق من بداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب المشاركة.
- يمتنع من التسجيل في حافز من لديه أعاقة جسدية تمنعه عن العمل.
- يمتنع الطالب في مرحلة الدراسة من التسجيل في برنامج حافز.
- بالنسبة للطلاب الذين انهوا دراستهم يجب أن يمر ستة أشهر من بعد التخرج حتى يمكنهم المشاركة لهم في التسجيل في معونة حافز.
- يرفض طلب المساعدة للسيدة المتقاعدة أولها معاش.
- يجب أن تكون مقيمة على أراضي المملكة لمدة سنة على الأقل.
- لا تقبل المشاركة في حافز للسيدة المقيمة في دار رعاية اجتماعية.
- تحصل المرأة على مبلغ الدعم المالي 2000 ريال شهريا لمده اثنا عشر شهرا بشرط توافر جميع شروط الاستحقاق فيها.
- تتم مراجعة طلب المتقدمة بعد استكمال البيانات المطلوبة على موقع حافز لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ اخر طلب لاستكماله المتقدم.
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