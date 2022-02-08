موعد نزول حساب المواطن في فبراير 2022 الدفعة 51

موعد نزول حساب المواطن في فبراير، حيث أن هذا السؤال من الأسئلة المتكررة في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية لدى العديد من المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن، خاصة مع بداية شهر ميلادي جديد، حيث قد يتأخر سداد المدفوعات أو يؤجل من شهر لآخر حسب تاريخ الإيداع الذي يتزامن مع أيام العطل الرسمية أو العطل الرسمية في المملكة، كما أن هذا البرنامج يعد من أروع المشاريع التي قامت بها السعودية هو المشروع الإلكتروني المسمى حساب المواطن والذي يأتي كخدمة قوية يقدمها رئيس الدولة، حيث تم إطلاقه في العام 2017 ميلاديًا، ويوجد تطبيق هاتف تابع للبرنامج يمكن تنزيله بسهولة لمتابعة كافة التفاصيل ومعرفة تاريخ صرف حساب المواطن في فبراير 2022 دفعة 51 لهؤلاء المؤهلين للحصول على المساعدة اتبع ما يلي.

موعد نزول حساب المواطن في فبراير

تاريخ صرف حساب المواطن حيث سيتم صرف أموال المقبولين في برنامج حساب المواطن الدفعة 51 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. ذلك من خلال هذا البرنامج الذي يتم تقديم المساعدة لمن قد يتأثرون بالعواقب نتيجة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة بسبب فيروس كورونا.

كذلك لمن لا يعملون ولا دخل لهم، وسيتم الصرف في يوم 10/2/2022.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443

يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن للتقديم من خلال الوسائل التالية:

انتقل إلى رابط منصة الدعم والحماية .

. انقر فوق الزر (إنشاء حساب جديد).

ثم أدخل رقم التعريف الخاص بك.

بعد ذلك يجب أن تستمر في ملء المربعات بالمعلومات الضرورية.

أدخل جميع بيانات عملك، ثم رقم حسابك المصرفي.

في المربع التالي، أضف عدد الأشخاص في عائلتك.

اضغط على كلمة (Register).

شروط برنامج حساب المواطن

لكي تكون أحد الأشخاص المقبولين في حساب المواطن، يجب أن تستوفي شروطًا معينة بما في ذلك ما يلي: