جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير كوريا الجنوبية، للتعبير عن استياءها الشديد بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعى، نشره فرع شركة "هيونداى موتور" فى باكستان، بشأن كشمير.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، تحدث وزيرا خارجية الهند وكوريا الجنوبية عبر الهاتف بشأن الواقعة، فى حين واجهت شركة السيارات الكورية الجنوبية رد فعل عنيف من عملائها فى الهند، حيث أعرب الهنود عن استيائهم الشديد من التعليقات التى تعبر عن التضامن مع شعب كشمير فى كفاحه من أجل تقرير المصير. وتتنازع الهند وباكستان على ملكية إقليم كشمير، حيث ضمته الهند إلى أراضيها ويحكمه قانون إنفصالى تحت إدارة الحكومة الهندية، فى حين تنشب فيه الكثير من المعارك بين القوات الهندية والمجموعات الانفصالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كشمير.. الهند تستدعى سفير كوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.