بسبب رياض سلامة.. رسالة من السلطات الألمانية إلى لبنان

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا، تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مصدران قضائيان لرويترز الأسبوع الماضي، إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو 3 عقود.

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة، واختلاس محتمل" لأكثر من 300 مليون دولار، في عهد رياض سلامة بالبنك المركزي.

وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضا تحقيقا في الأمر.

من جانبه، ينفي سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات. وردا على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورغ، قال لرويترز إن هذا "إجراء معتاد وليس دعوى قضائية".

وأضاف: "لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق".

ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيارالاقتصادي في لبنان عام 2019، الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.

وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ديسمبر، إنه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حاليا.

وأضاف أن "القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب"، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان.