بلجيكا تعتقل 13 شخصا فى إطار عملية لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وتكثف السلطات البلجيكية من الإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بمحاربة التطرف والإرهاب المحتمل. كذلك تعمل على تقويض نفوذ بعض الدول الأجنبية من بسط سيطرتها على المساجد والمنظمات الإسلامية والجاليات المسلمة داخل الأراضى البلجيكية وفرض الرقابة على المساجد التى يشتبه فى دعمها الإرهاب، وفقا لقناة "العربية".

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