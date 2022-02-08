نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يسعى الأهلي المصري إلى كتابة التاريخ والفوز على بالميراس والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ولن تكون المهمة سهلة في ظل غياب عدد من أهم لاعبي الأهلي نظرا للمشاركة الدولية الأخيرة مع منتخب مصر ووصول اللاعبين متأخرين، أو بسبب الإصابة وهو الأمر الذي يفقد الأهلي عددا كبيرا من نجومه.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في مواجهة تقام بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في واحدة من المباريات القوية للنادي الأهلي، ويحاول موسيماني إيجاد التوليفة الصحيحة كما فعل في مواجهة مونتيري في الدور الأول في كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة أبو ظبي الرياضية المباراة عبر قنواتها، كما تنقل القناة المباراة مجانا عبر تطبيق أبو ظبي الرياضية والذي يمكن تحميله من خلال متجر جوجل، مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي لن تكون نزهة للأهلي في ظل إفتقاد عددا من العناصر، وقد يشرك موسيماني محمد شريف العائد للتو من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، خاصة وأن محمد شريف لم يلعب أساسيا مع منتخب مصر وهو الأمر الذي يرجح إمكانية مشاركة محمد شريف كبديل في الشوط الثاني للإستعانة به في هجوم النادي الأهلي في ظل حالة التفاهم الكبيرة بين أفشة ومحمد شريف.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم

يتوقع الجمهور المصري ان تكون نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس اليوم لصالح النادي الأهلي في ظل قوة الفريق الأحمر وإن كانت توقعات أخرى تأتي في صالح بالميراس البرازيلي في ظل قوة الفريق البرازيلي وتمرسه في بطولة كأس العالم للأندية وهو مايجعل على الأهلي ضرورة مسايرة بالميراس بالشكل الصحيح من أجل محاولة إحراز أهداف مبكرة تؤمن له التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي والمقرر لها الأربعاء.