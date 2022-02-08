الكرملين: بوتين لم يتعهد لماكرون بعدم غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن التقارير الإعلامية التى تفيد بأن بوتين وعد ماكرون بعدم تنفيذ أى تحرك عسكرى قرب حدود أوكرانيا "غير صحيحة".
وقال بيسكوف، فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، إن "القوات الروسية ستعود لمواقعها بعد إنتهاء المناورات فى بيلاروسيا"، لافتًا إلى أن "بوتين لم يعط ماكرون موعداً محددا لعودة القوات الروسية من بيلاروسيا، كما أنه لم يتعهد لماكرون بعدم غزو أوكرانيا".
وأشار إلى أن "روسيا وفرنسا لم تتمكنا من التوصل لاتفاق فى هذه المرحلة"، مؤكدًا "الحاجة إلى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا".. وكشف أن "مقترحات ماكرون للتهدئة تتضمن أسسًا منطقية يمكن البناء عليها".
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