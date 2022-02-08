بعد فيديو جنسية الكاريبي المثير للجدل.. هاني شاكر يعلق

أثار مقطع فيديو لنقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، عاصفة من الجدل، إذ وثق قيامه بالتوقيع على أوراق للحصول على جنسية جزر الكاريبي.

وقامت إحدى العاملين في الشركة التي تشرف على الإجراءات، بتصوير مقطع الفيديو، قائلة إن الفنان المصري "يقوم بالإمضاء على عقد ليحصل على جنسية جزر الكاريبي عن طريق الاستثمار في منتجع بجمهورية الدومينيكان".

وأثار المقطع حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لتلك الخطوة التي تسهل عليه إجراءات السفر لعدد كبير من دول العالم دون تأشيرة، فيما انتقد آخرون إقباله على الحصول على جنسية أجنبية، خاصة وأنه يمثل بلده مصر، كفنان.

وردا على تلك الانتقادات، قال شاكر في تصريحات لموقع "اليوم السابع" المصري، إن تلك الخطوة جاءت بغرض "الاستثمار والاستجمام في تلك الجزر، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة".

وتابع: "أنا مصري وأعتز بمصريتي، والتقدم لجنسية جزر الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا أجرؤ على التفكير فيه من الأساس".

يذكر أن الفيديو المتداول، فتح باب التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "أحقية" شاكر بالاستمرار في منصبه كنقيب للمصريين وهو مزدوج الجنسية.