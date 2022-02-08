رغم وعد بوتن لماكرون.. قوات روسية تبدأ مناورات تكتيكية

ذكرت وكالات أنباء روسية أن مناورات عسكرية بدأت في جنوب روسيا، الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إعلان باريس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد وعد بعدم إجراء أي مناورات جديدة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن متحدث باسم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية قوله إن الأسابيع الثلاثة من المناورات التكتيكية الليلية ستشمل أنظمة صواريخ ودبابات ومركبات مدرعة.

ولم يوضح الإعلان الروسي ما إذا كانت المناورات تطورا جديدا أو جزءا من خطط طويلة الأمد.

وقالت موسكو في ديسمبر الماضي إن 3 آلاف مناورة ستجرى في المنطقة الجنوبية خلال عام 2022.

والتقى بوتن بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكرملين، الاثنين، وقال مسؤول فرنسي إن بوتن وعد بعدم إجراء مناورات عسكرية جديدة قرب أوكرانيا في الوقت الحالي.

وتقع المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا على الحدود مع أوكرانيا وتشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014. لكن قائمة المناطق العشر التي ستجرى فيها المناورات لا تشمل الأراضي الواقعة على الحدود مع أوكرانيا بل تشمل مناطق في جنوب روسيا ومناطق انفصالية عن جورجيا.

وأصبح ماكرون أكبر زعيم غربي يجتمع مع بوتن منذ أن بدأت روسيا في حشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتتهم القوى الغربية روسيا بالتخطيط لغزو، لكن موسكو تنفي تلك الخطط، إلا أنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري، لم تحدده، ما لم تتم تلبية عدد من المطالب، منها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم انضمام أوكرانيا إلى عضويته.