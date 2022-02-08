50,0000 ريال تمويل كاش فوري بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة إمكان

50,000 ريال تمويل كاش فوري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة حيث توفر الشركة الآن العديد من المزايا الهامة لخدمة المواطن السعودي الذي يأمل في مستقبل أفضل له وأولاده في السعودية ويطلب تمويل إمكان من المتقدم لطلب تمويل نقدي يبدأ من 2 ألف ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي توفير كافة الشروط والضوابط للموافقة على التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل غارم أو بدون ضامن كذلك بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى أربعة وعشرون شهر فقط لا غير عن طريق شركة إمكان للتمويل التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي داخل أراضي المملكة.

كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان

يحتاج التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل نقدي ميسر بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب وهي من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة لذلك سوف نوضح لجميع المتقدمين لطلب تمويل شركة إمكان الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن خمسة وعشرون سنه حد أدنى عند التقديم على تمويل إمكان في المملكة.

التقديم الإلكتروني من عمر 25 عام حتى 60 عام لدى شركة إمكان للتمويل.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تحتاج توفير دخل ثابت شهري 5000 ريال سعودي لغير عملاء مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

يطلب تمويل إمكان من عميل مصرف الراجحي توفير دخل ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي على الأقل.

تمويل شركة إمكان يحتاج توفير سجل ائتماني من العميل المتقدم قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل المناسب له.

أهم مزايا تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي

في الفترة الأخيرة شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة توفر العديد من المزايا التمويلية الهامة التي تقدمها الشركة حيث يمتاز هذا التمويل بأنه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة المزايا التمويلية الهامة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة: