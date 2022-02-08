نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللهم بلغنا رمضان.. موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام رمضان 2022 لعام 1443 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام رمضان 2022 معروفة من خلال التقويم حيث فيشعر الكثير من الناس بالفضول بشأن موعد شهر رمضان المبارك عام 2022، والذي يتبقى حسب الحسابات الفلكية حوالي 58 يومًا في أول يوم له. فالتقويم الرمضاني للهيئة المصرية العامة للمساحة لعام 1443 هـ، الموافق 2022 م، لمدينة القاهرة بينما على المقيمين خارجها مراعاة الفروق الزمنية.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام رمضان 2022

نحدد مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام لأول أسبوع في شهر رمضان المبارك لعام 2022، أعادة الله عليكم باليمن و البركات بالإضافة إلى ذلك مواعيد الصلاة خلال السبوع الأول.

السبت 2 أبريل أول أيام شهر رمضان

ساعات الصيام 14 ساعة و 19 دقيقة، بينما صلاة المغرب 6:14، العشاء الساعة 7:33، السحور الساعة 1:55،

الإمساك الساعة 3:55، الفجر الساعة 4:15، الشروق الساعة 5:43 الظهر الساعة 11:58 والعصر 3:30.

يوم الأحد 3 أبريل

ساعات الصيام 14 ساعة و 21 دقيقة، مع صلاة المغرب الساعة 6:15 صباحًا، والعشاء الساعة 7:34

صباحًا، والسحور الساعة 1:54 صباحًا، والإمساك الساعة 3:54 صباحًا، والفجر الساعة 4:14 صباحًا،

والظهر الساعة ١١:٥٨ صباحًا، والعصر الساعة ٣:٣٠ صباحًا

يوم الاثنين 4 أبريل

ساعات الصيام 14 ساعة و 23 دقيقة، مع صلاة المغرب الساعة 6:15 صباحًا، العشاء الساعة 7:34 صباحًا، السحور الساعة 1:52 صباحًا، الإمساك الساعة 3:52 صباحًا، الفجر الساعة 4:12، الشروق في 5:41 صباحًا،

الظهر الساعة 11:58 صباحًا، والعصر الساعة 3:30 صباحًا.

الثلاثاء 5 أبريل

ساعات الصيام 14 ساعة و 25 دقيقة، مع صلاة المغرب الساعة 6:16 صباحًا، والعشاء الساعة 7:35

صباحًا، والسحور الساعة 1:51 صباحًا، والإمساك الساعة 3:51 صباحًا، والفجر الساعة 4:11 صباحًا، الظهر

الساعة 11:58 صباحًا، والعصر الساعة 3:30 صباحًا

الأربعاء 6 أبريل

ساعات الصيام 14 ساعة و 27 دقيقة، بينما صلاة المغرب الساعة 6:17 صباحًا، العشاء الساعة 7:36 صباحًا،

السحور الساعة 1:50 صباحًا، الإمساك الساعة 3:50 صباحًا، الفجر الساعة 4:10 صباحًا، الظهر الساعة

11:57 صباحًا، والعصر الساعة 3:30 صباحًا.

الخميس 7 أبريل

ساعات الصيام 14 ساعة و 29 دقيقة، بينما صلاة المغرب الساعة 6:17، العشاء الساعة 7:37، السحور الساعة

1:48، الإمساك الساعة 3:48، الفجر الساعة 4:08، الظهر الساعة 11 : 57، والعصر الساعة 3:30.

الجمعة 8 أبريل

ساعات الصيام 14 ساعة و 31 دقيقة، بينما صلاة المغرب الساعة 6:18، العشاء الساعة 7:37، السحور الساعة

1:47، الإمساك الساعة 3:47، الفجر الساعة 4:07، الظهر الساعة 11 : 57، والعصر الساعة 3:30.

في الختام فقد تحدثنا عن موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام رمضان 2022 وأوضحنا في هذا المقال اول أسبوع من تواقيت الصلاة لرمضان بالإضافة إلى ذلك أوضحنا ميعاد الإفطار ونلاحظ أنه في زيادة لبعض الدقائق حتى آخر يوم .