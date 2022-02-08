القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022

يرغب الملايين من عُشاق كرة القدم في السعودية، معرفة القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022م، التي تَحِل يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، فيما يأتي ذلك بعد فوز نادي الزعيم على الجزيرة الإماراتي، في المباراة التي بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي من المقرر أن تستمر حتى يوم السبت 12 فبراير الجاري، جدير بالذكر أيضاً أن النادي الأهلي من المُقرر أن يواجه نظيره بالميراس البرازيلي اليوم في إطار نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية النسخة الحالية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وننشر القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة ومشجعي نادي الزعيم السعودي في جميع أنحاء الوطن العربي، إذ يمكن مشاهدة المباراة على قناة SSC7 HD السعودية، أو عبر قناة أبوظبي سبورت إكسترا، إضافة إلى تطبيق قنوات أبوظبي الرياضية عبر الهواتف الذكية.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي 2022

ويأتي موعد مباراة الهلال وتشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية 2022 يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري وفق الجدول التالي الذي يحدد موعد الانطلاق والمدينة:

المدينة موعد انطلاق المباراة المملكة العربية السعودية والكويت الساعة 7.30 مساء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الساعة 8.30 مساء فرنسا وألمانيا الساعة 5.30 مساء مدينة لندن الساعة 4.30 مساء شرق أمريكا وشرق كندا الساعة 11.30 صباحا سيدني أستراليا الساعة 3.30 بعد منتصف الليل

رقم قياسي لنادي الهلال بكأس العالم للأندية

وحقّق نادي الهلال السعودي رقمًا قياسيًّا في بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث أبرزها الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي: