آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد 1443

آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد أعلنت عنه هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. حيث صرحت عن إضافة العديد من الخدمات والتحسينات الجديدة إلى تطبيق”توكلنا” للتطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية. وفي السطور القادمة نتعرف على الطريقة التي تم تحديث بها التطبيق، إلى جانب التعرف على التحديثات الجديدة. إلى جانب المميزات التي يستفاد بها الإنسان في تعاملاته اليومية.

آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد

تعمل هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية على تحديث تطبيق توكلنا باستمرار لسد الثغرات التقنية في الإصدارات السابقة.

فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات الجديدة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

حيث يتمكن كافة المواطنين سواء مستخدمي الأيفون، أو الأندرويد، أو الهواوي، ويكون ذلك من خلال عدد من الخطوات الهامة نتعرف عليها جيداً.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا من خلال الهاتف

يمكن الاستمتاع بآخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد، حيث يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على تطبيق توكلنا، وذلك من خلال الرابط الخاص به.

أو من خلال متاجر الهواتف الذكية. حيث قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Tawakkalna لنظام Android . أو تطبيق “Tawakkalna” للآيفون

حيث يتم الضغط على زر “تحديث”.

ثم يتم تحديث التطبيق على هاتفك.

كما يمكن الاطلاع على التحديث الجديد على هاتفك المحمول.

تحديثات تطبيق توكلنا

يمكن التعرف على آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد، حيث يكون من بينها كل من التالي: