للجرئيين فقط.. تحديث ببجي الجديد واهم مميزاته واستمتع بروح المغامرة

تحديث ببجي الجديد، حصدت هذه اللعبة الكثير من محبيها، والصغار قبل الكبار، وفي هذه اللعبة تقوم بمواجهة أكثر من 100 لاعب حقيقي، وفي نهاية اللعبة لن يعيش ال 100 على قيد الحياة بل سيكون هناك لاعب واحد فقط على قيد الحياة، وإذا أردت أن تزال على قيد الحياة كل ما عليك فعله أن تذهب إلى الجزيرة لتبحث عن المعدات.

تحديث ببجي الجديد

في الآونة الأخيرة ظهرت كثير من التحديثات الخاصة بلعبة ببجي، وهذه الإصدارات تكون من قبل الشركة المتخصصة في ذلك فهي تقوم بتنزيل التحديثات إما مع بداية سيزون جديد أو مع بداية فصل من فصول اللعبة وتعرف هذه الفصول باسم الرويال باس.

كيف يمكن تحديث اللعبة

أولا يتم الذهاب إلى جوجل بلاي.

ثم اختيار خانة البحث واكتب لعبة ببجي.

سوف تظهر اللعبة أمامك، قم بالضغط على كلمة تحديث.

انتظر بضع دقائق حتى يتم تحديث اللعبة.

مميزات لعبة ببجي

يتميز التحديث الجديد بوضع كلاسيكي المخصص الخريطة.

توفر بالتحديث الجديد نظارات تكتيكية مخصصة لدعم المقاتلين.

يتيح للاعب أن يستمتع باللعبة دون وجود أي ضغط.

كان هناك أخطاء تقنية، أصلحت في التحديث الجديد.

يمكن لأي لاعب أن يستمتع بالمغامرة السريعة كما يوجد سرعة في السير والحركة.

قام التحديث الجديد بالفصل بين كلاً من الأوضاع المعتمدة لترتيب اللاعبين. والأوضاع التي ليست مهتمة بالترتيب.

سيقوم المطورون بدمج Royale pass للعبة.

ستمكن Royale pass بحصول اللاعبين على عديد من الجوائز المتنوعة، وهذه الجوائز يحتاج إليها اللاعبين.

في التحديث الجديد، هناك تحديثات المعدات.

بالإضافة إلى ذلك فقد أضاف التحديث الجديد للعبة الرجل العنكبوتي، وهناك إشعار يخبرك بأن ليس هناك عودة إلى الديار.

أضاف التحديث الجديد للعبة الرجل العنكبوتي، وهناك إشعار يخبرك بأن ليس هناك عودة إلى الديار. هناك فصل بالنسبة للأسباب التي لم تكن مرخصة والأسباب الغير سرية.

في الختام يجب أن تضع في عين الاعتبار، أن لعبة ببجي من أفضل الألعاب، وذلك لأنها تعمل على إرضاء لاعبيها بكل الطرق الممكنة، علاوة على ذلك فإنها في تحديث ببجي الجديد، قامت بتوفير كثير من المميزات في اللعبة، وهذا ما جعلها تنتشر في جميع البلدان، أما عن طريقة تحديثها فيمكنك أن تحصل عليه كما ذكرنا سابقاً.