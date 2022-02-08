منتج آهل بالتقسيط 60 ألف ريال بدون فوائد وبلا كفيل غارم لدى بنك التنمية

منتج آهل هو من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين لطلب قرض آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية الذي كان يعرف في الأعوام السابقة بأسم بنك التسليف والادخار السعودي وقد أثبت التمويل أقبال مرتفع من العملاء السعوديين فقط لا غير ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل بالبنك ويمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة ويتم التقديم عليه للحصول على منتج آهل بدون فوائد مالية بالتقسيط لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويمتاز بتوفير التمويل بدون موافقة الكفيل إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي فقط لا غير.

كافة شروط منتج آهل السعودي بالمملكة

منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية يقدم تمويل نقدي ميسر يصل إلى ستون ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف بأسم بنك التسليف ولكن يحتاج الموافقة على توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية كالتالي بكل التفاصيل الجديدة:

منتج آهل في المملكة يحتاج توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 3000 ريال سعودي ولا يزيد عن 12,500 ريال سعودي.

كذلك التمويل يحتاج توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم ذلك.

التمويل يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام حتى سبعون عام كحد أقصى للتقديم على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.

مزايا الحصول على تمويل نقدي من منتج آهل السعودي بالمملكة

تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية من أهم التمويلات التي تقدم خدمات كثيرة للمواطنين السعوديين بالمملكة حيث توفر التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات على الأكثر لجميع العملاء كما يتم الحصول على تمويل نقدي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي بدون دفع أي فوائد مالية إضافية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المزايا التمويلية المتاحة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية فيما يلي اليوم: