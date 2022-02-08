اقوي عرض تقسيط... تويوتا يارس هاتشباك 2020 مواصفاتها ومميزاتها الرائعة على 60 شهر وبدون دفعة أولي

تويوتا يارس هاتشباك 2020 مواصفاتها ،تعد سيارة تويوتا يارس 2020 ضمن فئة سيارات الهاتشباك التي تعمل بواسطه الدفع الأمامي للعجلات، وتحتوي على العديد من المميزات الترفيهية والتي تتضمن الراحة والسهولة للراكبين أثناء القيادة، وتم طرح السيارة في السوق السعودي منذ عام 2020 ويمكن تقسيط السيارة من خلال شركة عبد اللطيف جميل بقسط مريح ومناسب للعديد من العملاء إذا لم يتمكنوا من شرائها بالدفع المباشر وإليكم التفاصيل.

تويوتا يارس هاتشباك 2020 مواصفاتها

عرض تقسيط سيارة تويوتا يارس هاتشباك S CVT 2020

تقسط السيارة على مده تصل إلي 60 شهر بحيث يبلغ سعر السيارة عند الشراء و قبل إضافة الضريبة للتقسيط 52 ألف ريال سعودي.

لا توجد دفعات مقدمة عند تقسيط السيارة بينما تبلغ قيمه الدفعة الأخيرة 15.600 ريال سعودي.

تبلغ قيمة القسط الشهري المدفوع للشركة 1149 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا يارس هاتشباك 2020

نوع الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

هو البنزين. تتميز السيارة بمحرك تصل قوته إلى 105 حصان وهو مكون من أربع أسطوانات.

وتعمل السيارة بواسطه الدفع الأمامي للعجلات وتعد من سيارات الهاتشباك.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك وتستهلك لتر واحد من الوقود لقطع مسافة تبلغ 19.5 كيلو متر.

تبلغ سعه المحرك 1.5 لتر.

ناقل الحركة في السيارة من نوع CVT.

الإضاءة المستخدمة في السيارة تعمل بتقنيه الليد.

عجلات السيارات تأتي بمقاس 15 بوصة.

تحتوي السيارة على 2 وساده هوائية.

مميزات تويوتا يارس هاتشباك 2020