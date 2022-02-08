نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن وموعد نتائج التكميلي عبر وزارة التعليم tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 محل بحث مكثف من قبل الطلاب والطالبات في الأردن، حيث يبحث الطلاب عن موعد التكميلي الأردن 2022 نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022، وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه سوف يتم إعلان نتائج توجيهي تكميلي 2022 بين تاريخ 12\02\2022 – 15\02\2022، لكن ترددت أخبار عن إمكانية تأجيل إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا الخطير، إلا أن وزارة التربية والتعليم الأردنية ومن خلال موقعها الرسمي على تويتر وفيس بوك قد نفت بشكل قاطع هذه الشائعات.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي الأردن إلكترونياً، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردن moe.gov.jo، أو من خلال الدخول مباشرةً على رابط توجيهي الأردن tawjihi.jo، ويتم الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس والنقر على عرض النتيجة، وسوف نتابع معكم من خلال موقعكم ثقفني لحظة إعلان نتائج التكميلي حتى نكون أول من يخبركم بها من مصادرها الرسمية.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاطلاع على النتائج إلكترونياً، من خلال تفعيل العديد من المواقع الإلكترونية ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لذلك يستطيع الطلب بكل سهولة وهو جالس مكانه الدخول على رابط tawjihi.jo والاطلاع على النتيجة، وفيما يلي في الفقرة القادمة سنتناول بالتفصيل طريقة استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2021 الأردن.

موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 الأردن وطريقة الاستعلام

يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

أو من خلال الدخول مباشرة على موقع نتائج التوجيهي 2022 tawjihi.jo.

إدخال رقم الجلوس ورمز التحقق الظاهر في الصورة.

تعبئة أي بيانات مطلوبة بشكل دقيق.

الضغط على أيقونة “عرض النتيجة” سوف تظهر حال رفعها على الموقع وبالتوفيق للجميع.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022

كانت وزارة التربية والتعليم قد ذكرت على لسان مسؤوليها في وقت سابق. أنه سيتم إعلان نتائج التكميلي ما بين الثاني عشر من شهر فبراير الحالي إلى الخامس عشر من نفس الشهر. لكن ظهرت بعض الأقوال تشير إلى تأجيل إعلان النتائج عن هذا الموعد. لذلك نحن هنا في موقعكم ثقفني نتابع الأمر كل دقيقة لإطلاعكم على آخر المستجدات فتابعونا حتى الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي.