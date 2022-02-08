كوريا الجنوبية وبريطانيا تقرران بدء مباحثات لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التجارة فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا مع بريطانيا لبدء المباحثات حول تعزيز اتفاق التجارة الحرة بينهما هذا العام، فى خطوة تهدف لتعزيز علاقات التجارة الإلكترونية والقضايا الأخرى بين البلدين.





ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فقد اتفق الجانبان على مراجعة الاتفاق خلال اجتماع أولى للجنة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا فى لندن، أمس الإثنين، بحضور وزير التجارى الكورى يو هان كون، ووزيرة التجارة البريطانية آن ماريا تريفيليان.

وتوصلت الدولتان لاتفاق التجارة الحرة فى أغسطس 2019، ودخل حيز التنفيذ فى يناير2021، فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

كما اتفق الجانبان خلال المباحثات على تشكيل هيئة استشارية على مستوى المديرين لمناقشة آرائهم بشأن مراجعة محتملة للاتفاق، وفقا لما قالته وزارة التجارة والصناعة.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين بريطانيا وكوريا الجنوبية 11.8 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الفترة من عام سابق، وذلك بعد عام من دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.