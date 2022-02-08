روسيا: إعلان الغرب بشأن هجوم موسكو على دول الجوار فكرة مجنونة

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء،: "بشكل عام، كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه حتى فى حالة عدم وجود أسباب لتطبيق قيود على روسيا، فسيتم العثور عليها، أو بالأحرى اختراعها، كما أكدنا بالفعل، فكرة هجوم على دول الجوار مجنونة، لا أساس لها".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها، فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسي.