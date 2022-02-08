رئيس وزراء هايتى يرفض مطالبة المعارضة باستقالته

جدة - نرمين السيد - وقال "هنرى" حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "الوضع فى البلاد خطير للغاية".. داعيا إلى عدم إهدار الوقت.
وأوضح أنه لا أحد لديه السلطة أو الحق فى عقد اجتماع فى فندق أو فى الخارج لاتخاذ قرار من خلال لجنة مصغرة من سيكون رئيس أو رئيس حكومة، كما حث على إجراء حوار.
وأضافت القناة أن كلمة رئيس الوزراء تأتى بعد يوم متوتر من الاحتجاجات التى نظمتها المعارضة للمطالبة بحكومة جديدة بموجب اتفاق مونتانا وهى مبادرة من المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لإخراج البلاد من مأزق حيث خرج مناهضو "هنرى" إلى الشوارع أمس الإثنين، للمطالبة بالعدالة فيما يتعلق باغتيال رئيس البلاد، "جوفينيل مويس" العام الماضي.
يذكر أن الوضع الأمنى والإنسانى تدهور فى هايتى عقب اغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" فى يوليو عام 2021، وبعد زلزال أغسطس من نفس العام الذى أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.
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