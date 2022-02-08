برنامج الأغذية العالمى: 13 مليون شخص يواجهون جوعا شديدا فى القرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - حذر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، من أن القرن الإفريقى يشهد أكثر الظروف جفافا منذ عام 1981، ما يترك حاليا ما يقدر بنحو 13 مليون شخص فى جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يواجهون جوعا شديدا فى الربع الأول من هذا العام.





وأوضح البرنامج فى بيان أصدره على موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن 3 مواسم متتالية دون مطر أدت إلى تدمير المحاصيل وتسببت فى نفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير عادى كما أن نقص المياه والمراعى يؤدى إلى إجبار العائلات على ترك منازلها، وزيادة الصراع بين المجتمعات، مشيرا إلى أن التوقعات الإضافية لسقوط أمطار أقل من المتوسط ​تهدد ​بتفاقم الظروف القاسية فى الأشهر المقبلة.

وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمى فى المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لشرق إفريقيا:" المحاصيل تدمرت، والماشية تنفق، والجوع آخذ فى الإزدياد مع تواتر موجات الجفاف التى تؤثر على القرن الإفريقى، الوضع يتطلب عملا إنسانيا فوريا ودعما ثابتا لبناء قدرة المجتمعات على الصمود فى المستقبل".

وأثر الجفاف على مجموعات الرعاة والمزارعين فى جنوب وجنوب شرق إثيوبيا وجنوب شرق وشمال كينيا وجنوب وسط الصومال كما تتفاقم الآثار بسبب الزيادات فى أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتضخم، وانخفاض الطلب على العمالة الزراعية ما يزيد من تدهور قدرة الأسر على شراء الغذاء.

كما تظل معدلات سوء التغذية مرتفعة فى جميع أنحاء المنطقة ويمكن أن تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وعبر البلدان الثلاثة المتضررة من الجفاف، يقدم برنامج الأغذية العالمى مساعدات غذائية وتغذوية منقذة للحياة للمجتمعات المتضررة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد المنح النقدية وخطط التأمين التى يقدمها برنامج الأغذية العالمى العائلات على شراء الطعام لإبقاء مواشيهم على قيد الحياة أو تعويضهم عن خسائرهم.

ومع تزايد الاحتياجات فى جميع أنحاء القرن الإفريقى، أصبحت المساعدة الفورية ضرورية لتجنب أزمة إنسانية كبرى، مثل تلك التى شهدها العالم فى عام 2011 عندما مات 250 ألف شخص من الجوع فى الصومال.

وأطلق برنامج الأغذية العالمى هذا الأسبوع خطته الإقليمية للاستجابة للجفاف فى القرن الإفريقى، مطالبا بـ 327 مليون دولار أمريكى للاستجابة للاحتياجات الفورية لـ 4.5 مليون شخص على مدى الأشهر الستة المقبلة ومساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية الشديدة.