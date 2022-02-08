نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خدمة المستفيدين” صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن 1443 رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية لدفعة فبراير ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستفيد آلاف العائلات في المملكة العربية السعودية من برنامج الدعم حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات والمستلزمات الضرورية لمواطنيها بتكلفة مناسبة، لتوفير حياة اجتماعية كريمة لمواطنيها من مساعدة مادية للأسر التي لديها دخل منخفض أو متوسط وخاصة ذوي الدخل المحدود أو كبار السن، الذين ليس لديهم الدعم المالي لهذه الفئات من أسر الفقيرة والمطلقات والأرامل لمن يستوفون معايير الأهلية، بناءً على معايير الأهلية التي تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، حيث يتم تقديم حساب المواطن السعودي لمن يستحق الدعم من الفئات الأكثر احتياجا والمزايا التي يوفرها البرنامج الوطني، للوصول للأسر المحتاجة والمحتاجة، والذي يوفر المساعدة المالية لهذه الفئة من الناس، من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية تبعاً للمعايير التي تم وضعها من الحكومة السعودية، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين، يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد سداد حساب المواطن في هذه الأيام، مع اقتراب موعد الدفع النهائي في فبراير 2022.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن 1443 للدعم المادي

أتاحت الحكومة السعودية برنامج الدعم حساب المواطن لحماية الأسر السعودية، الذين قد يتعرضون لمخاطر أو أضرار نتيجة النمو الاقتصادي وتوجيه الدعم للفئات المستحقة ويخضع لمتطلبات محددة يجب أن يستوفيها في كل مرحلة، يرسل البرنامج خطابًا إلى المتقدمين، كما يسمح لهم بالتحقق من صحة حساباتهم المصرفية والرد على الطلبات التي يتم إرسالها إليهم، من أجل الحصول على المساعدة المالية كما يتم المرور بثلاث مراحل أساسية لصرف الدعم مستفيد الخدمة، تبدأ بتسجيل المواطنين عبر الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن، تليها مرحلة الأهلية للفئات المستحقة، وأخيراً قبول الطلب وتقديم الدعم المالي ويتم إصدار شهادة الأهلية، وقد وضع برنامج حساب المواطن شروطاً لهذا الاستحقاق، تمثلت في التالي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد قائماً بشكل دائم داخل السعودية

عدم إقامة المستفيد من الدعم في دار إيواء حكومية أو السجن.

عدم امتلاك سجل تجاري للمستفيد.

أن يكون المستفيد غير مشمولاً ببرنامج دعم آخر.

موعد صرف حساب المواطن دفعة فبراير للمستفيدين

حدد موعد صرف معاشات الغذاء على حساب المواطن، إذ تم إيداع رواتب المستفيدين الشهرية حيث يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد دفع المساعدات لحساباتهم، بالنظر إلى اقتراب موعد السداد في فبراير 2022، ومن المقرر أن يتم دعم حساب المواطن في 9 رجب 1443 هـ ، الموافق 10 فبراير 2022 .