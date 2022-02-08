نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التوظيف الحكومية التعليم التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم قريباً jobs.caoa.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة التوظيف الحكومية، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع قُرب بدء تلقي طلبات التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسد عجز المعلمين بمختلف التخصصات بإجمالي عدد 150 ألف معلم ومعلمة، بحيث يتم الإعلان سنوياً عن هذه المسابقة لتعيين 30 ألف في كل مرة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحصر التخصصات التي بها عجز وتوفير الاعتماد المالي للمرتب الذي سيحصل عليه المعين الجديد، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الموضوع مع الإجابة عن أهم التساؤلات التي تم طرحها من الراغبين في التقديم.

رابط التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم

الدخول على موقع “moe.gov.eg“.

أو الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.caos.gov.eg“.

تحديد التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم.

إدخال الرقم القومي.

كتابة بيانات المتقدم/ة.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

بوابة التوظيف الحكومية

تعتبر بوابة الوظائف الحكومية من أهم الروابط الإلكترونية التي فعلتها الحكومة المصرية.

ليتم من خلالها التقديم على الوظائف بمختلف الجهات الحكومية.

حيث يتم الإعلان من خلالها عن العديد من الوظائف الحكومية لمختلف التخصصات.

ويقوم الراغبين في التقديم بتسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

ثم الحصول على رقم التقديم للاستعلام عن النتيجة بعد أداء الامتحان المقرر للقبول.

وخلال الساعات الأخيرة شهدت البوابة عمليات بحث مكثفة للتقديم على مسابقة أل 30 ألف معلم.

التي تم الإعلان عنها وجاري التجهيز لبدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بها.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لم يتم تفعيل رابط التقديم الخاص بالمسابقة حتي الآن، وعند التفعيل سيتم الإعلان بالتفاصيل لإتاحة الفرصة لمن تتوافر لديه شروط المسابقة في التقديم.

أهم النقاط التي تخص مسابقة 30 ألف معلم

سيكون التقديم عليها إلكترونياً بحيث لن يتم الالتفات للطلبات المقدمة يدوياً.

سيتم التعيين في المدارس والإدارات التعليمية لكل محافظة التي بها عجز.

أولوية التعيين سيكون من نصيب التخصصات للمواد الأساسية.

العمل سيكون بالمدارس الحكومية واللغات الرسمية.

استلام العمل سيكون مع بداية العام الدراسي المقبل.

وزارة التربية والتعليم

تهتم وزارة التربية والتعليم المصرية برفع كفاءة العملية التعليمية لمختلف المراحل من خلال عدة إجراءات، منها توفير المعلمين والمعلمات وسد العجز في معلمي المواد الأساسية لمختلف المراحل، بالإضافة لرفع كفاءة النظام الإلكتروني في تقديم الخدمات للطلاب والعاملين بالتعليم.