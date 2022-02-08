أمريكا والسعودية تبحثان التعاون فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، بالعاصمة السعودية الرياض، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، والوفد المرافق لها، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





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