وأعلن فى تصريح له خلال زيارته إلى أبوظبى، "أننا سنرسل سرباً من مقاتلات إف- 22 المتطورة إلى الإمارات"، لافتاً إلى "أننا سنعزز القدرات الدفاعية للبلاد". وكشف أن "المدمّرة "يو إس إس كول" ستقوم بدوريات فى مياه الإمارات لمواجهة الصوريخ".
وأكد ماكنزى، على أن واشنطن ستساعد الإمارات فى تعزيز قدراتها للتصدى للمسيرات، مضيفا أن الحوثيين يتصرفون بشكل طائش فى مهاجمتهم للإمارات والسعودية.
وتابع بأن الإمارات مكان آمن وجيشها أحد أكثر الجيوش احترافية فى المنطقة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
وكان قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزى، قد زار الإمارات لإجراء محادثات حول تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بعد تعرضها لسلسلة هجمات من الحوثيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: النظام الدفاعى الإماراتى كان فعالا فى تصديه لهجمات الحوثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.