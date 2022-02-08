ضبط مواد شديدة الانفجار جنوبى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، أن "قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذ واجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطنى العراقى مكتب المحمودية من ضبط عدد من المواد المتفجرة فى منطقة (أبو حبة) جنوبى بغداد.

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