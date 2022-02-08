بايدن وشولتز يبحثان جهود ردع روسيا على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعهما، حيث جددا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، والتزامهما بمنع روسيا من استغلال الطاقة كسلاح.

كما ناقش القادة رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع، بما فى ذلك اتخاذ إجراءات مشتركة أقوى لإنهاء جائحة كورونا وإعادة بناء أمن صحى أفضل ومعالجة أزمة المناخ ودعم الانتعاش الاقتصادى العالمى الشامل.

والتزم بايدن وشولتز بالتعاون الوثيق بشأن التحديات التى تطرحها الصين ومواصلة تعزيز الاستقرار والإزدهار فى غرب البلقان.