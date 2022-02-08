واشنطن تخفف الرسوم على الصلب اليابانى

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة قررت تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب المستورد من اليابان، فى أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لحل النزاعات التجارية التى خلفها سلفه دونالد ترامب.





وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، حسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن "الاتفاق الذى توصلنا إليه من شأنه أن يعزز صناعة الصلب الأمريكية ويضمن قدرة قوتها العاملة على المنافسة، مع توفير صلب أرخص ثمنا ومعالجة مصدر ازعاج كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا".

وفى السياق نفسه، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاى إن "هذا الاتفاق بالاضافة إلى قرار العام الماضى المتعلق بالاتحاد الأوروبى سوف يساعدنا على مكافحة ممارسات الصين التجارية المضادة للمنافسة".

وقال وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، فى تصريحات للصحفيين، إن اليابان تأسف لأن الولايات المتحدة لم تتخذ أى خطوات لمعالجة مسألة الرسوم على الألومنيوم..وأن اليابان تعتبر الإعلان عن تخفيف الرسوم على الصلب "خطوة إلى الأمام"، وأن البلاد ستواصل دفع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل كامل لهذه المسألة.

واعتبارا من شهر أبريل المقبل، ستدفع اليابان رسوما أقل على صادرات سنوية من الصلب إلى الولايات المتحدة تصل إلى 1.25 مليون طن ويضع هذا القرار حدا للرسم البالغ 25 بالمئة الذى فرضه ترامب فى يونيو 2018 على واردات المعادن من اليابان وغيرها من الدول، مستندا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومى.

والخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التى أشعلها ترامب خلال فترة ولايته وعمل بايدن منذ وصوله إلى السلطة على حلها ويأتى الاتفاق مع طوكيو بعد اتفاق آخر توصلت إليه واشنطن العام الماضى لرفع الرسوم الجمركية عن المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبى.

ورغم ذلك، فإن الاتفاق لم يحل جميع الخلافات التجارية العالقة بين البلدين، اذ سيبقى الرسم البالغ 10 بالمئة مفروضا على صادرات الألمنيوم اليابانية.

وتعد اليابان والولايات المتحدة من بين أكبر منتجى الصلب فى العالم، تليهما الصين والاتحاد الأوروبى والهند، وفقا لبيانات الاتحاد العالمى للصلب.