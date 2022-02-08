بوتين: المفاوضات مع ماكرون موضوعية ومفيدة

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، "عقدت مفاوضات مع ماكرون بشكل تقليدى، وكانت المفاوضات موضوعية ومفيدة".

وأعرب بوتين عن سعادته بالترحيب بالرئيس الفرنسى فى الكرملين، مشيرا إلى أن السابع من فبراير هو اليوم الذى تم فيه التوقيع على الاتفاقية الأساسية بين روسيا وفرنسا قبل 30 عاما، لافتا إلى أن هذه الوثيقة المهمة للغاية أرست أساسا متينا للشراكة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل لعقود بين البلدين.

وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من انجرار الدول الأوروبية فى حرب مع روسيا حال انضمام أوكرانيا لحلف لشمال الأطلسى "الناتو"، وفى حال حاولت هى استعادة السيطرة على القرم بالطرق العسكرية، معتبرا أن مثل هذه الحرب لن تكون فيها جهة منتصرة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بوتين وماكرون فى موسكو، والذى لخصا فيه الرئيسان ما خرجت به محادثاتهما التى استمرت لنحو ست ساعات.

ووصف بوتين محادثاته مع ماكرون بأنها مفيدة وموضوعية وجادة، مشيرا إلى أن بعض أفكار الرئيس ماكرون يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة.

وأعرب عن قلقه إزاء "تمييز الناطقين باللغة الروسية" فى أوكرانيا، و"تثبيته فى التشريعات" الأوكرانية، معتبرا أن عملية ملاحقة الرئيس الأوكرانى السابق بيترو بوروشينكو "زائدة عن اللزوم"، فيما أكد استعداد روسيا لمنح اللجوء السياسى لبوروشينكو فى ظل هذا الوضع..مشيرا إلى أن الحديث عن انتهاك روسيا لوحدة أراضى أوكرانيا "غير صحيح".

من جهته، وصف ماكرون لقاءه مع بوتين بأنه كان بناء وأنهما حاولا إيجاد نقاط للتقارب، على الرغم من اختلاف مواقف الجانبين من بعض القضايا.

وأكد ماكرون ضرورة إيجاد طريق سلمى للحفاظ على الاستقرار فى أوروبا، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة فى هذا الشأن، مشددا على ضرورة بناء آليات جديدة لضمان الأمن فى أوروبا، لكنها لا يمكن أن تبنى مع حذف كل الاتفاقيات التى تم عقدها خلال الـ 30 سنة الأخيرة ومبادئها الأساسية.

وأوضح أن الفوضى وزعزعة الاستقرار لا تصبان فى مصالح أوروبا ولا روسيا، ولذلك يجب الاتفاق على خطوات محددة لوقف التصعيد حول أوكرانيا.

ودعا ماكرون لعدم تكرار أخطاء الماضى من أجل الحفاظ على الأمن، مشيرا إلى أنه من المستحيل بناء السلام فى أوروبا بدون روسيا.