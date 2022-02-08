الفلبين: تطعيم 10 آلاف طفل ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى أس- سى بى إن" الفلبينية"، اليوم الثلاثاء، أن الحملة بدأت أمس الإثنين، فى 32 موقعا، فيما تم تسجيل رد فعل سلبى واحد تجاه اللقاح لطفل يبلغ من العمر 11 عاما، لكن تمت معالجة ذلك فى مركز التطعيم على الفور.
يشار إلى أن حالات الإصابة بين الأطفال دون سن الخامسة زادت بنسبة 37 % الشهر الماضى مع انتشار متحور "أوميكرون"، مقابل 35 بالمائة فى سبتمبر بسبب متحور "دلتا".
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