روسيا تجرى تدريبات بحرية فى المحيط الأطلسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت بيان الدائرة الصحفية للأسطول الروسى، فإن "مفرزة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالى أجرت تمرينًا لقمع القرصنة فى مناطق الشحن المكثف. وحضر التدريب وحدات من مشاة البحرية.. وتم الاعتماد على أطقم طراد الصواريخ المارشال أوستينوف، والفرقاطة الأدميرال كاساتونوف والسفينة المضادة للغواصات (نائب الأدميرال كولاكوف)".
وقال قائد مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالى، إيجور نيكيتين، إن "ضمان سلامة الملاحة المدنية فى مختلف المناطق هو أحد العناصر المهمة لعمل المفرزة، ويجب أن يكون الأفراد فى حالة استعداد دائم للقيام بهذه المهام بسرعة وكفاءة".
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