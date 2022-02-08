البوابة التعليمية سلطنة عُمان certicate.moe.gov.om والتي تقوم المدارس في جميع محافظات سلطنة عمان بالإعلان عنها بعد الإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح وأعمال المراجعة لجميع إجابات الطلاب والتي أقرت الوزارة أطلاقها ورقيا هذا العام، ونقوم بمتابعة إعلان نتائج الدبلوم العام لمدارس السلطنة وموعد ظهورها وكيفية استخراجها والاستعلام عنها إلكترونيا عبر البوابة التعليمية لسلطنة عمان برقم المقعد.

البوابة التعليمية سلطنة عُمان certicate.moe.gov.om موعد نتائج الديبلوم “برقم المقعد”

تقوم المدارس الحكومية في جميع أنحاء السلطنة بالانتهاء من الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم المتوسط، مدارس الديبلوم العام 443، والتي تتابع الوزارة عن كثب الانتهاء منها بنجاح في ظل انتشار الموجة الخامسة من فيروس كرونا وضرورة الحرص على الإجراءات الوقائية وتعقيم اللجان مكان الطلاب، وقد حرصت الوزارة على دخول الاختبار الفصلي للطلاب بشهادة التحصين بجرعتي اللقاح ولبس الكمامة والإجراءات الوقائية اللازمة، وتابعت وزارة الصحة الطلاب للتأكد على صحتهم والالتزام بالإجراءات، وكان الطقس غير المستقر من العوامل المؤثرة على امتحانات الطلاب، إلا أن الوزارة اتخذت اللازم لإتمام أعمال الامتحان، وتأكدت كذلك من عدم وجود هواتف نقالة باللجان وعدم وجود لجان فيها غش لحصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وتم نقل المواد التي انتهى منها الطلاب إلى كنترول التصحيح وبدأ على الفور الانتهاء التدريجي منها.

موعد الإعلان عن نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية لسلطنة عُمان

تستمر الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول 2022-1443، في جميع محافظات السلطنة على أن تنتهي جميعها ورقيا في العاشر من فبراير 2022، ويتم بداية عطلة الفصل الدراسي الأول للطلاب ابتداء من 13 فبراير 2022، ويتم الإعلان عن النتائج في بداية أيام عطلة منتصف العام.

كيفية الاستعلام عن نتائج الديبلوم العام 1443