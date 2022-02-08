البنتاجون: لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية حول قضية أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفى للمتحدث باسم البنتاجون جون كيربى.
وقال كيربى: "لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية، وما زلنا نعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للمضى قدما"، مضيفا أن روسيا قادرة على تخفيف التوترات "بسهولة" من خلال سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.
ومن جهة أخرى، لفت المتحدث الأمريكى إلى أن البنتاجون لا يرى تهديدات مباشرة من روسيا ضد الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى "الناتو".
وأوضح :"ما زلنا نشهد قوات كبيرة تستمر فى تجديد القوات الروسية التى نشرها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الجنوب، فى شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية، بما فى ذلك فى بيلاروسيا، ولكن لا يوجد شيء يمكن توجيهه بشكل مباشر ضد الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسي".
ووفقا لكيربى، لاحظ البنتاجون نقل قوات روسية إضافية إلى حدود أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 3000 جندى فى بولندا ورومانيا وألمانيا، وسط توترات بشأن أوكرانيا.
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