تايوان تشيد بإبرام ثانى صفقة أسلحة بقيمة 100 مليون دولار مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - أعربت تايوان عن شكرها للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حيث وافقت واشنطن على بيعها معدات عسكرية وخدمات بقيمة 100 مليون دولار لدعم أنظمتها للدفاع الجوى والصاروخى، فى وقت تكثف فيه المقاتلات الصينية توغلاتها فى المجال الجوى للجزيرة.





وأعربت العاصمة التايوانية "تايبيه"، اليوم الثلاثاء، عن امتنانها للولايات المتحدة التى وافقت على بيعها معدات عسكرية بقيمة 100 مليون دولار ستساعدها على صيانة منظومة بارتريوت للدفاع الجوى التى تملكها.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية كزافييه تشانج: "هذه ثانى صفقة أسلحة لتايوان منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، والمرة الأولى هذا العام"، مضيفًا أنها "تعكس الشراكة الصلبة بين تايوان والولايات المتحدة".

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية الى أنه من المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ فى مارس المقبل.

وبحسب البيان الصادر عن وكالة التعاون الأمنى الدفاعى الأمريكية، فإن الصفقة تشمل الدعم الهندسى وصيانة أنظمة الدفاع الجوى و"ضمان الجاهزية للعمليات الجوية".

وأبرمت صفقة الأسلحة الأولى لصالح تايبيه خلال ولاية بايدن فى أغسطس الماضى، الذى شهد الموافقة على بيع الجزيرة أنظمة مدفعية هاوتزر.

ووفقا لقاعدة بيانات جمعتها وكالة "فرانس برس"، سجلت تايوان فى العام الماضى 969 توغلا جويًا لطائرات حربية صينية، أى ضعف توغلات العام 2020 البالغة 380.

وتعيش تايوان التى تتمتع بحكم ذاتى تحت وطأة تهديد مستمر من غزو صينى، اذ تطالب بكين بالسيادة عليها، وتعتبرها جزءًا من أراضيها، وتعد بفرض السيطرة عليها يومًا ما، حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.