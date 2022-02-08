منصة روضتي مايكروسوفت لأطفال المملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة أصبحت منصة روضتي مايكروسوفت من المنصات التعليمية التي تعتبر من حيثيات الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التسجيل لأطفال روضتي من خلال منصة مدرستي، والتي تقدم للطلبة والطالبات تجربة ممتعة وثرية بالمتعة والمعرفة، هدفها تنمية وزيادة مهارات الأطفال وإعدادهم إعداد ممتاز للمراحل التعليمية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي من خلال منصة مدرستي.

وقد حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عمر الطفل المقبول والذي يرغب ولي الأمر في تسجيله بمنصة روضتي في مدرستي رياض الأطفال بالمملكة، حيث يتراوح عمر الطفل من 3 سنوات إلى 6 سنوات، ونوضح لكم الخطوات بالتفصيل لتسجيل حساب ولي الأمر على منصة روضتي مايكروسوفت، وكيفية الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي.

تسجيل الدخول حساب مايكروسوفت منصة روضتي

آتاحت منصة مدرستي الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة الطفل منذ مرحلة الطفولة التعليمية وحتى انتهاء مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، دون الاستفادة من متابعة الطلاب للمناهج الدراسية من خلال الفصول المفترضة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة في ظل جائحة كوفيد 19 مؤخراً، لحمايتهم من الفيروسات والأوبئة ومتحوراته، إذ لم يكن الحضور إلزامي، وفي ما يتعلق بأطفال روضتي، فهم يتم تلقينهم التعليم بطرق مبتكرة عن طريق الألعاب التربوية التي تسهم في تزويدهم الكثير من المهارات وتنمية ذكاءهم بنسبة كبيرة، ويمكن تسجيل الدخول إلى منصة روضتي مدرستي التعليمية بحساب مايكروسوفت من خلال حساب الطالب أو ولي الأمر، من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول إلى منصة مدرستي.

اختر الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي.

سوف يكون مطلوباً منك إضافة البريد الإلكتروني أو الهاتف،والضغط على زر التالي.

القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

الضغط على تسجيل الدخول، ليأخذك الموقع إلى حساب الطفل.

إنشاء حساب لأطفال منصة روضتي جديد

يمكن لولي الأمر إنشاء حساب جديد على منصة روضتي، وذلك بعد أن يقوم بتحميل تطبيق روضتي على الهاتف المحمول، واتباع الخطوات التالية: