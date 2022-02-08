نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش شهر فبراير 2022 الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية للمواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الضمان الاجتماعي المطور من أفضل برامج الدعم المادي للمواطن والعائلات وهو معظم الدعم الذي يحتاجه المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر معاش الضمان الاجتماعي المطور لمساعدة وإعانة و تأهيل الأفراد، وأيضاً يوفر نظام المطورين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والسلطات المختصة الأخرى العديد من الأعمال المناسبة في المملكة العربية السعودية.

والعديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، ومتى يصرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية، وذلك من أجل الأفراد التي تم تسجيلها مؤخراً في نظام الضمان، و يترقب ذلك العديد من مستحقي الضمان الاجتماعي، ويأتي ذلك بالاستمرارية مع تطبيق نظام التضامن الاجتماعي المطور الجديد، والذي تم العمل به بناء على قرار وزارة الموارد البشرية، ويتضمن الكثير من التحديثات التي تدعم المستفيدين للضمان الاجتماعي.

صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية

تم الانتهاء من مطور المعاشات الاجتماعية للدفعة الاجتماعية الأولى وذلك في الشهر الأول من العام الجديد الحالي بتاريخ 20 يناير 2022، للذين قد أكملوا طلباتهم، وسوف يتم صرف الدفعة الثانية لشهر فبراير في يوم 20، إذ لم يتم تغيير الموعد، بعد تأكيد أهلية مستحقي الدهم سوف يتلقى المواطن رسالة نصية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين له نتيجة الإستحقاق وسوف يتم إإيداع المبالغ المالية من الدعم في حسابات المستفيدين بعد أسبوع من استلام رسالة القبول على هواتف الجوال الخاصة بهم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للمواطن السعودي

قد تم وضع بعض الشروط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجب أن تكون متوفرة في المتقدم لنظام الضمان المطور ليستفيد بشكل فعلي من الدعم، وتلك الشروط:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي ويستبعد من متطلبات الجنسية تلك الفئات “الأرامل والمطلقات غير السعوديات المتزوجات من رجل سعودي ولديهن أبناء سعوديين، المرأة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي، أبناء الأرملة والمطلقة السعودية والمتزوجة بغير سعودي، ذوي الإعاقات وحاملي بطاقات التنقل”.

إقامة المتقدم بشكل دائم داخل السعودية.

لا يقل دخل الأسرة أو الفرد عن الحد الأدنى المحسوب وهو 1100 ريال سعودي للمعيل و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد العائلة.

الالتزام بمتطلبات الوزارة بخصوص صحة وتعليم الأطفال.

إتباع برامج التدريب والتأهيل للحصول على عمل للأشخاص القادرين على العمل.

يجب على المتقدم أن لا تكون له أي سوابق عدلية.

تسجيل مستخدم جديد للضمان الاجتماعي المطور

خطوات تسجيل مستخدم جديد لدى وزارة الموارد البشرية في الضما الاجتماعي المطور وهي: