نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير صدور الدجاج بالحشوة الشهية مثل المطاعم في المقال التالي
تعتبر وجبات الدجاج هي أكثر الوجبات التي تتيح للأمهات إمكانية الإبداع فيها بشكل كبير وتحضيرها بأشكال متعددة مختلفة وبمذاق شهي في جميع الحالات كما هي منتشرة في المطاعم بالإضافة إلى عدم تكلفة وجبات الدجاج ثمن باهظ كما هو مقارنة بوجبات الأسماك واللحوم، لذلك تعتمد الأمهات على وجبات الدجاج في المنزل بشكل كبير شبه يومي وكذلك الأطفال الصغار مع أفراد الأسرة لا يستطيعون الإستغناء عن وجبات الدجاج اللذيذه ونجد الأمهات في بحث دائم عن وجبات جديدة يمكنها تجربتها في المنزل من أمثلة صدور الدجاج المحشية التي تعتبر وجبه مختلفة عن باقي الوجبات التقليدية وتعتبر تلك الوجبة منتشرة في المطاعم بشكل كبير وتتميز بمذاقها المختلف لذلك موضوع اليوم عن طريقة تحضير حشوة صدور الدجاج بالخطوات عبر هذا المقال.
طريقة تحضير حشوة صدور الدجاج
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو من صدور الدجاج الخالي من العظام.
- شرائح جبنة شيدر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ثمرة بصل كبيرة.
- ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.
- كأس من الفطر المقطع.
- ملعقتين من الفستق “اختياري”
- ثلاث ملاعق من الخضار المشكل.
- رشة ملح.
- صوص ليمون.
طريقة التحضير:
- نقوم بغسل الصدور وتجهيزها ثم تقطيعها إلى شرائح رقيقة جداً ونقوم بالضغط عليها باستخدام مدقة ونتركها جانباً.
- نقوم بتحضير مقلاة مناسبة الحجم ووضع فيها ملعقة صغيرة من الزيت ثم يوضع البصل شرائح بالإضافة إلى قطع الفطر الصغيرة ونقلبهم حتى تحمر المكونات.
- بعد ذلك يتم إضافة الخضار والبهارات من الفلفل الأسود والملح بالإضافة إلى المكسرات في حين الرغبة في ذلك ويتم التقليب لبضع دقائق حتى تنضج المكونات.
- يتم تجهيز شرائح الصدور وفردها على سطح الرخامة ووضع فيها الجبنة الشيدر بالإضافة إلى وضع ملعقة كبيرة من الحشوة بداخل الصدور ثم نقوم بلفها مثل الرول ونغلفها من الأطراف.
- تحضير مقلاة القلي ووضع ملعقتين من الزيت ثم إضافة الصدور على نار هادئه وتقليبهم من حين لآخر ثم إضافة صوص الليمون بالإضافة إلى كريمة الطبخ ونتركها حتى تغلي وتصبح الصدور المحشية جاهزة للتقديم حيث يتم تقديمها ساخنة بجانب الأطباق الأخرى.
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