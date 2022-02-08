أسرار تحضير صدور الدجاج بالحشوة الشهية مثل المطاعم

تعتبر وجبات الدجاج هي أكثر الوجبات التي تتيح للأمهات إمكانية الإبداع فيها بشكل كبير وتحضيرها بأشكال متعددة مختلفة وبمذاق شهي في جميع الحالات كما هي منتشرة في المطاعم بالإضافة إلى عدم تكلفة وجبات الدجاج ثمن باهظ كما هو مقارنة بوجبات الأسماك واللحوم، لذلك تعتمد الأمهات على وجبات الدجاج في المنزل بشكل كبير شبه يومي وكذلك الأطفال الصغار مع أفراد الأسرة لا يستطيعون الإستغناء عن وجبات الدجاج اللذيذه ونجد الأمهات في بحث دائم عن وجبات جديدة يمكنها تجربتها في المنزل من أمثلة صدور الدجاج المحشية التي تعتبر وجبه مختلفة عن باقي الوجبات التقليدية وتعتبر تلك الوجبة منتشرة في المطاعم بشكل كبير وتتميز بمذاقها المختلف لذلك موضوع اليوم عن طريقة تحضير حشوة صدور الدجاج بالخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير حشوة صدور الدجاج

مكونات التحضير:

مقدار كيلو من صدور الدجاج الخالي من العظام.

شرائح جبنة شيدر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرة بصل كبيرة.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

كأس من الفطر المقطع.

ملعقتين من الفستق “اختياري”

ثلاث ملاعق من الخضار المشكل.

رشة ملح.

صوص ليمون.

طريقة التحضير: