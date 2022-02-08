نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل … مستجدات وزارة الموارد البشرية عن الضمان الاجتماعي المطور ومواعيد صرفه وإعلام المستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ما يقدمه نظام الضمان الاجتماعي المطور من خدمات جديدة فقد قام الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في البحث عن مستجدات وزارة الموارد البشرية عن الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لما قد تحمله تلك المستجدات من خدمات تعمل على راحة المواطن وتوفير لوقته ومجهوده، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

مستجدات وزارة الموارد البشرية عن الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بوضع مبدأ العمل عن بعد كأسلوب عمل جديد في القطاع الحكومي، وذلك ما يتحقق من تنويع في أساليب العمل، ويعمل على ضمان العمل في ظروف مختلفة، وقد عرفت الوزارة العمل عن بعد بأنه يؤدي الموظف مسئولياته والواجبات التي تخص الوظيفة خارج المقر الحكومي، وهذا عن طريق استخدام أنظمة إلكترونية والتي تتمثل في التطبيقات، والوسائل الخاصة بتقنية المعلومات، والتي يتم استخدامها عن بعد، وقد أوضحت الوزارة أنه سوف يتم تحديد لجنة تختص بوظائف العمل عن بعد، وإن تتولى تلك اللجنة كل ما يتعلق بالعمل عن بعد في الجهات الحكومية.

ترفع توصيات العمل عن بعد لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو من يقوم بتحديد تشكيل تلك اللجنة، وآلية العمل الخاصة بهم، وقد بنيت تلك الفكرة على أسس الحفاظ على كفاءة وإنتاجية الموظف في حالة قام ذلك الموظف بالعمل عن بعد، وهذا مع الحفاظ على سرية المعلومات وتطبيق معايير الأمن السيبراني، وهذا عن طريق توفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية، والتطبيقات التي تلزم من تلك الأجهزة، وهذا ما الاستلزمات التي يطلبها العمل عن بعد، ومتابعة الموظف إلكترونيًا في خصوص الالتزام بساعات العمل عن بعد، ولقد أشارت الوزارة أن الوظائف يتم أعتمادها بواسطة الوزير وبقرار خاص منه.

الضمان الاجتماعي المطور

يعمل الضمان الاجتماعي المطور على توفير كافة الخدمات والدعم الذي يخص المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية محدودي الدخل، وذلك بهدف تحويل تلك الحالة من الاحتياج إلى حالة من الحالات الانتاجية، والتي تعمل على رفع البلاد، وتنمية الاقتصاد الخاص بهم، ولكن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وفقًا لبعض الشروط والخصائص.