الان موعد ايداع دفعة فبراير برنامج حساب المواطن السعودي في المملكة ألية استحقاق تحديث حساب المواطن

تحديث حساب المواطن قامت المملكة العربية السعودية بتحديث النظام الخاص بالمواطن السعودي،وذلك لتمكنه من الاستفادة من الدعم المقدم له من الحكومة السعودية،يث إن المملكة العربية السعودية وضعت هذا النظام لتقوم بمساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين للدعم فى كافة المملكة لتوفير حياة كريمة لهم ولا أولادهم وتقديم الدعم لهم ومساندتهم فى حياتهم المعيشية هم وابائهم،ويخص هذا النظام دعم الأسر والأهالي ذو الحالة المتعسرة ماليا،وذاك حتى يستطيعوا العيش فى ظل التحديات الصعبة الراهنة ولكي يتمكنوا من الحياة والمعيشة بعد الإصلاحات وغلاء الأسعار فى المملكة العربية السعودية،وفى ذلك وضعت المملكة العربية السعودية تحديثا لهذا النظام كما وضعت شروطا يجب توافرها عند تحديثه،واليكم الشروط اللازمة لتحديث نظام المواطن.

شروط تحديث نظام المواطن

بعد أن وضعت المملكة العربية السعودية تحديثا لنظام حساب المواطن فى السعودية ،قامت بوضع الشروط الواجب توافرها عند التسجيل فى الحساب،لكي يستطيع المواطن السعودى الحصول على الدعم المقدم له لابد وأن يشتمل على هذه الشروط وهى كالاتى :

اولا لابد وأن يكون المواطن التى يريد الاستفادة من هذا الدعم سعودى الجنسية ومقيم بالمملكة إقامة دائمة.

ثانيا لابد وأن يكون عمره لا يقل عن ١٨عام.

ثالثاً يجب أن يكون المواطن المستفيد دخله الشهرى محدود وان مستقل فى سكن بمفرده.

رابعا وجود مستند يدل على أنه يملك سكنا خاصا به مثل عقد ايجار أو فاتورة مياه أو كهرباء مقيد باسمه.لكي يستطيع الحصول على الدعم.

إن يكون الفرد المستفيد ليس له تابعين فهذا الدعم مخصص للفرد المطلق والاعزب والارمل.

ومن هذه الشروط أيضا أن يكون المواطن المستفيد غير مسجون ،وان لا يكون موظفا فى اى جهه حكوميه.

خطوات تسجيل الحساب .

عندما تريد التسجيل فى النظام عليك باتباع هذه الخطوات:

إذهب الى الموقع الرسمى لتسجيل الحساب

ادخل على تسجيل وقم بكتابة البيانات بالكامل بطريقة صحيحة.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك،وكتابة رقم الهوية الخاصة بك ،ثم املأ أيقونة رمز التحقق.

اختر المستوى التعليمى والاجتماعى الخاص بك.

اكتب عنوانك التى تقيم فيه بالتفصيل.

احب على جميع الأسئلة التي تظهر لك على الشاشة.

ادخل رقم حسابك البنكي ولاب أن يكون هذا الحساب جارى وغير موقوف.

ادخل على حفظ البيانات وسوف تستكمل العملية بنجاح.