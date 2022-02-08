لقاح كورونا فى تونس.. تطعيم هذا العدد خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة - فى بيان أن إجمالى الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضى 6 ملايين و276 ألفا و485 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و625 ألفا و137 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لـ كورونا، ومليون و651 ألفا و348 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.

لقاح كورونا فى تونس

وأضافت الوزارة أن إجمالى الجرعات المقدمة منذ مارس الماضى بلغ 12 مليونا و822 ألفا و908 جرعات، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.